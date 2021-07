Cina: Passo di Alataw, treni merci per l'Europa aumentati del 41 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo snodo ferroviario del Passo di Alataw, al confine tra la regione cinese dello Xinjiang e il Kazakhstan, ha registrato un record di 3.033 convogli nei primi sei mesi di quest'anno sulla linea di treni merci Cina-Europa, con un aumento del 41,07 per cento su base annuale. Lo hanno riferito le autorità doganali locali. Le autorità doganali cinesi hanno facilitato le procedure per consentire ai treni di passare 24 ore al giorno. I treni in transito attraverso il passo di Alataw possono raggiungere 13 Paesi, e trasportano più di 200 tipologie di merci.Xinhua; http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/04/c_1310042857.htm (Cip)