India: Jammu e Kashmir, commissione per ridefinizione collegi in visita da oggi al 9 luglio

- Da oggi al 9 luglio un’apposita commissione visiterà il Territorio indiano di Jammu e Kashmir per valutare la situazione ai fini della ridefinizione dei collegi elettorali per l’assemblea locale e per la Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale. La commissione per la delimitazione dei confini, presieduta da Ranjana Prakash Desai, giudice emerito della Corte suprema, avrà colloqui con esponenti di partiti politici e funzionari pubblici. Sono previste tappe a Srinagar, Pahalgam e Kishtwar. La ridefinizione dei collegi è legata al riassetto dell’ex Stato, quasi due anni fa; inoltre riguarda anche gli Stati dell’Assam, dell’Arunachal Pradesh, del Manipur e del Nagaland. La visita è stata preceduta, il 24 giugno, da un incontro tra il primo ministro, Narendra Modi, e una rappresentanza di leader politici del Territorio. L’Alleanza popolare per la dichiarazione di Gupkar (Pagd), che raggruppa varie forze, tra cui la Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc) e il Partito democratico popolare (Pdp), ha espresso insoddisfazione, criticando la mancanza di misure per la “costruzione di fiducia” e ribadendo la richiesta del ripristino dell’entità statuale. (segue) (Inn)