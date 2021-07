Energia: fonti stampa, nuova scoperta di petrolio nel sud della Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova scoperta di petrolio sarebbe stata effettuata nella regione meridionale libica del Fezzan, dove nel frattempo è aumentata la produzione del giacimento di El Sharara - il più antico giacimento libico - di proprietà della società spagnola Repsol e operato dalla Akakus Oil Operations Company. Una fonte ufficiale ha confermato in dichiarazioni al quotidiano "Attaqa" che la produzione del giacimento è salita a 300 mila barili al giorno, il suo normale livello di produzione, dopo aver prodotto di recente 280 mila barili al giorno. Altre fonti hanno confermato al quotidiano specializzato in energia che Repsol, in collaborazione con l'austriaca Omv, ha effettuato una nuova scoperta di petrolio a metà giugno 2021, la prima dalle ultime scoperte nel 2005. La nuova scoperta sarebbe un pozzo petrolifero situato a 75 chilometri dal giacimento di El Sharara nel terreno NC200. Si tratterebbe della seconda scoperta congiunta tra la National Oil Corporation (Noc), Repsol e l'austriaca Omv. Questa scoperta potrebbe aumentare la produzione di petrolio di circa 15.000 barili di greggio al giorno. (Lit)