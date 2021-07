Mali: giornalista scomparso, Interpol emette mandato di arresto per figlio dell’ex presidente Keita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interpol ha emesso un mandato di arresto internazionale per Karim Keita, figlio dell'ex presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keita, per la scomparsa del 2016 di una giornalista investigativo. Lo riferiscono fonti giudiziarie citate dai media maliani, secondo cui l'avviso rosso per Keita – che in passato è stato deputato – è stato emesso su richiesta di un magistrato inquirente nella capitale Bamako. Keita vive ad Abidjan, in Costa d'Avorio, dal colpo di Stato militare che ha rovesciato suo padre nell'agosto 2020. Al momento della sua scomparsa, il 29 gennaio 2016, il giornalista investigativo Birama Toure lavorava per il settimanale maliano “Le Sphinx” e, stando a quanto riferito dal direttore della rivista Adama Drame, stava lavorando a una storia che avrebbe danneggiato la reputazione di Keita. La famiglia e i colleghi di Toure sospettano che il giornalista sia stato rapito, torturato e ucciso dopo diversi mesi di detenzione. Lo stesso Keita ha sempre negato qualsiasi ruolo nella scomparsa di Toure e nel 2019 ha intentato un'azione per diffamazione contro il direttore della rivista e un giornalista radiofonico per le accuse rivolte nei suoi confronti, tuttavia i tribunali del Mali hanno archiviato il caso per motivi tecnici. Drame, temendo per la sua sicurezza, vive ora in esilio in Francia.(Res)