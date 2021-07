Congo-Kinshasa: appropriazione indebita, Senato vota revoca immunità per l'ex premier Mapon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha revocato l'immunità all'ex primo ministro Matata Ponyo Mapon consentendo le indagini nei suoi confronti per appropriazione indebita di fondi pubblici. È quanto riferisce la stampa congolese, ricordando che Mapon è indagato per il suo ruolo svolto in un progetto agricolo fallito. In passato il Senato aveva rifiutato una richiesta della magistratura di revocare la sua immunità in modo che potesse essere perseguito. Gli investigatori sostengono che circa 200 milioni di dollari siano scomparsi durante l'attuazione del progetto agricolo incriminato e che Mapon abbia progettato, pianificato e si sia impegnato per il pagamento del progetto. L'ex premier, da parte sua, ha sempre negato qualsiasi illecito. Mapon è stato primo ministro sotto l'ex presidente Joseph Kabila dal 2012 al 2016. (Res)