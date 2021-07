Lavoro: Orlando, incidenti dipendono da legalità, serve anche svolta culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incidenti sul lavoro “non sono il prezzo della crescita o il frutto della decrescita economica, ma sono correlati alla legalità del lavoro: gli infortuni aumentano quando ci sono pochi controlli, maglie larghe nella contrattualistica, una più debole rappresentanza dei lavoratori”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso dell’audizione davanti alla commissione d’Inchiesta sulle condizioni di lavoro. La politica, ha ricordato il ministro, “non può occuparsi delle morti sul lavoro solo in concomitanza con gli eventi di cronaca più eclatanti, è sua responsabilità e compito presidiare questo terreno con continuità e con una capacità decisionale più intensa”. Le politiche per la sicurezza sul lavoro, ha poi concluso, “vanno accompagnate da un profondo lavoro culturale di educazione alla legalità perché il solo approccio repressivo non basta”. (Rin)