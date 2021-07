Roma: arrestato 25enne per furto aggravato e sostituzione di persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, gli agenti della polizia di Stato del III distretto Salario Parioli, e del commissariato Porta Pia, hanno proceduto all'arresto di K. M. cittadino italiano di 25 anni, di origine bosniaca, con precedenti di polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, poiché accusato di aver commesso numerosi furti aggravati e sostituzione di persona. Identico il suo modus operandi. Il 25enne, infatti, spacciandosi per un commerciante di oggetti preziosi e potenziale acquirente, contattava persone che mettevano in vendita, su siti web, orologi o gioielli di ingente valore. Carpita la fiducia dei venditori attraverso l'invio di documenti falsi, organizzava appuntamenti con le vittime al fine di visionare i preziosi. In alcuni casi, al fine di conferire maggiore credibilità alla sua persona, e fugare nel venditore il dubbio sulla neutralità della location, fissava un primo appuntamento presso un ristorante, dove poi non si presentava, giustificando telefonicamente la propria assenza con la scusa di non sentirsi sicuro nel posto prescelto per l'incontro, poiché spaventato da due precedenti rapine subìte. (segue) (Rer)