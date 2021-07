Roma: arrestato 25enne per furto aggravato e sostituzione di persona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tale prima assenza seguivano ulteriori contatti telefonici per individuare un posto più sicuro, compresi i locali di una banca, ipotesi però scartata per le restrizioni Covid. A questo punto scattava la truffa vera e propria organizzata presso quello che lui definiva il suo studio, ma che in realtà era solo un ufficio affittato con le modalità del business center, sempre mostrando un documento diverso e contraffatto. All'appuntamento accoglieva il venditore vittima e, dopo avergli offerto il caffè, in un'atmosfera calma e rilassata, con la scusa di far visionare i preziosi, usciva dalla stanza lasciando in pegno i propri effetti personali quali il soprabito, una borsa o anche una scatola che conteneva un pacco di banconote (poi risultate false) e che faceva in modo dimostrare prima alla vittima. Dopodiché si dava alla fuga. Non vedendolo rientrare nella stanza, la vittima chiedeva notizie alle segretarie della struttura, venendo poi a scoprire che si trattava non di uno studio privato di un professionista, bensì di un business center, ossia uno stabile ove gli uffici vengono locati occasionalmente per appuntamenti di lavoro. (segue) (Rer)