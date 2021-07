Milano: arresti e perquisizioni dei Nas per bancarotta fraudolenta di farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzavano ingenti profitti, accaparrandosi farmacie in tutta Italia, da mandare in bancarotta, tramite l'acquisizione di finanziamenti e altre risorse, che poi sottraevano. Questo lo schema di un sodalizio criminale scoperto dai carabinieri del Nas di Milano nell’operazione “Finfarma”, che ha portato ieri ad arresti e perquisizioni oltre che nel capoluogo lombardo, anche a Roma, Pescara, Latina, Rieti e Ascoli Piceno. Le misure cautelari e i decreti di perquisizione sono stati eseguenti con il supporto dei Nas e dei Comandi provinciali competenti per territorio.(Com)