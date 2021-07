Russia-Italia: ambasciatore Terracciano inaugura a Ekaterinburg mostra "Mosca. Roma. 2020. Riflessi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore in Russia, Pasquale Terracciano, ha inaugurato a Ekaterinburg la mostra "Mosca. Roma. 2020. Riflessi", frutto di un progetto al quale hanno aderito 35 scuole artistiche di Mosca e 18 licei artistici di Roma. "E' un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi perché nato nei mesi del lockdown, quando anche pochi metri potevano rappresentare una distanza incolmabile. Con questa mostra/concorso, siamo infatti riusciti ad avvicinare, grazie al linguaggio universale dell'arte, studenti italiani e russi", ha dichiarato il diplomatico alla cerimonia di apertura alla quale hanno preso parte anche la direttrice dell'Istituto di Cultura di Mosca, che ha collaborato all'organizzazione, Daniela Rizzi, la ministra regionale della cultura, Svetlana Uchaikina. "Quelli che vediamo qui esposti oggi sono i disegni selezionati dei quattrocento presentati da tutti gli studenti", ha precisato Terracciano. "Quel che traspare da questi disegni non è il peso del lockdown, ma la voglia della leggerezza della vita, il desiderio di relazionarsi, l'acquisita consapevolezza di quanto abbiamo sempre dato per scontato", ha osservato il diplomatico. La mostra sarà in esposizione sino al 7 agosto. (Rum)