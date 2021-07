Omofobia: Scalfarotto su ddl Zan, battaglia in Aula porterà a un muro contro muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva mette a disposizione "una mediazione per avere una legge approvata contro l'odio. Se questo non riesce andremo in modo rischioso al muro contro muro". Lo ha affermato il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, Ivan Scalfarotto (Iv), a "24 Mattino" su Radio 24. Se si vuole affrontare il passaggio in Aula "andiamo, ma i numeri sono risicatissimi al Senato, il cammino sarà molto complicato", ha aggiunto. "Se andiamo in Aula non ci sarà relatore, non ci sarà parere del governo, sarà una battaglia e si rischia di perderla. Per questo diciamo: troviamo una soluzione", ha sottolineato Scalfarotto. (Rin)