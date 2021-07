El Salvador: Covid, Usa donano 1,5 milioni di dosi vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno donato 1,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 Moderna a El Salvador. “Gli Stati Uniti stanno donando vaccini per salvare vite umane, ricostruire l'economia globale e rallentare la minaccia delle varianti. Ecco perché stiamo inviando 1,5 milioni di dosi del vaccino Moderna in El Salvador e ci stiamo coordinando con Covax per vaccinare quante più persone possibile”, ha dichiarato il segretario di stato Usa, Antony Blinken. (Nys)