Cina: presidente Xi invita Macron e Merkel a "cercare terreno comune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita i Paesi europei ad ampliare il consenso, il rispetto reciproco e a cercare un terreno comune per garantire che le relazioni con l'Unione europea (Ue) procedano regolarmente. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping in occasione di un summit da remoto con l'omologo francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Nel corso della videoconferenza, Xi ha affermato che "la Cina auspica di tenere il 23mo vertice Cina-Ue il prima possibile e di rafforzare il dialogo in materia di economia e commercio, scambi culturali, digitale e cambiamento climatico". Xi ha invitato i governi europei ad offrire alle imprese cinesi un ambiente commerciale equo, trasparente e non discriminatorio, ed ha chiesto la salvaguardia del multilateralismo e delle norme fondamentali che disciplinano le relazioni internazionali basate sulla Carta delle Nazioni Unite. (Cip)