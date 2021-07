Mali: due funzionari rapiti appaiono in un video diffuso da Al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due funzionari di Stato maliani rapito nei mesi scorsi dai gruppi jihadisti sono comparsi in un video diffuso ieri dal Gruppo di sostegno per l'Islam e ai musulmani (Jnim), appartenente ad Al Qaeda del Maghreb islamico (Aqmi). Il video, pubblicato sui canali filo-jihadisti e la cui registrazione risalirebbe a diverse settimane fa secondo gli esperti, mostra i due funzionari - il sottoprefetto di Farako, Ali Cissé, rapito il 13 dicembre 2019, e il prefetto di Gourma-Rharous, Drissa Sanogo, rapito il 2 maggio 2020 -parlare in francese e in bambara (l'etnia dominante in Mali) e dichiarare la loro identità e il loro numero di registrazione. I due uomini sono ripresi in luoghi diversi, il che sembra indicare che non siano detenuti insieme. Le ultime prove di vita per Drissa Sanogo risalgono all'ottobre 2020, data a cui risale la sua ultima lettera inviata alla famiglia, mentre per Ali Cissée a marzo scorso, quando un suo compagno detenuto, una volta rilasciato, ha potuto testimoniare del fatto che l'uomo fosse in vita. (Res)