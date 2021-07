Spagna: 65 per cento imprese opterà per modello ibrido con più giorni di lavoro in remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo futuro il 65 per cento delle aziende spagnole opterà per un modello ibrido in cui si lavorerà da casa tra due e tre giorni alla settimana. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto emerge da un rapporto da "Boston Consulting Group" (Bcg) nel quale si evidenzia che oltre alla rivoluzione tecnologica e digitale, "le diverse priorità dei nuovi professionisti hanno innescato un processo di cambiamento che sta plasmando i nuovi modi di lavorare". Saranno circa il 25 per cento, invece, le imprese che opteranno per almeno quattro giorni di lavoro in remoto ed il resto in presenza solo quando necessario. Secondo l'indagine, l'89 per cento dei lavoratori chiede un ufficio "più aperto", con più spazio per socializzare. Il 69 per cento degli intervistati crede che le aziende dovrebbero misurare il contributo personale in risultati e non in ore. Per realizzare questo cambiamento, il ruolo della dirigenza è fondamentale. Il 90 per cento dei manager si è impegnato a far evolvere il proprio modello di leadership per adattarlo ai nuovi modi di lavorare e il 68 per cento ritiene di dover rafforzare le proprie competenze nel nuovo contesto. "Un buon leader dà fiducia e autonomia in modo che ognuno agisca in modo responsabile e possa ottenere il meglio da se stesso", ha affermato il direttore delle risorse umane di Verisure/Securitas Direct, Marta Panzano.(Spm)