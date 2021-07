Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso, con addensamenti a ridosso dei rilievi fino al primo mattino e nuovamente da metà pomeriggio. Velature nella seconda parte della giornata per nubi alte da sud. Precipitazioni deboli a ridosso dei rilievi alpini, anche a carattere di breve rovescio o locale temporale. Possibili occasionali deboli altrove. Minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 20°C, massime intorno a 33°C. (Rem)