Tunisia: Onu condanna le violenze contro leader Pdl Abir Moussi

- L’ufficio delle Nazioni Unite in Tunisia ha condannato le violenze commesse contro la leader del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), Abir Moussi, nel parlamento nella sessione plenaria del 30 giugno 2021. Lo ha annunciato l'Ufficio del coordinatore residente delle Nazioni Unite in Tunisia, Arnaud Beral, aggiungendo in un comunicato diffuso ieri che "il team delle Nazioni Unite segue con preoccupazione quanto sta accadendo al Parlamento tunisino, soprattutto perché l'incidente non è stato solo un caso isolato, ma è avvenuto piuttosto dopo che si sono ripetuti altri recenti casi di violenza e di odio contro le donne parlamentari e donne attive in politica in Tunisia in generale". (Tut)