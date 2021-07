Taiwan: vicepremier Aso, Giappone potrebbe prendere parte alla difesa dell'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di completare la "riunificazione" tra la Cina e Taiwan e di "schiacciare" qualsiasi tentativo di proclamare l'indipendenza formale dell'isola, in occasione del 100mo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese. "Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della madrepatria sono compiti storici inderogabili del Partito comunista cinese e rispondono alle aspirazioni comuni del popolo cinese", ha detto Xi nel corso di una vasta cerimonia a Piazza Tienanmen il primo luglio scorso. "Tutti i figli e le figlie della Cina, inclusi i compatrioti su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan, devono lavorare assieme e muovere nella direzione della solidarietà, schiacciando risolutamente qualunque complotto per 'l'indipendenza di Taiwan'", ha aggiunto Xi. Il Consiglio per gli affari della terraferma di Taiwan ha replicato tramite una nota, affermando che nonostante il Partito comunista cinese abbia conseguito "un certo sviluppo economico", resta una dittatura che ha schiacciato le libertà delle persone, e dovrebbe abbracciare invece la democrazia. (segue) (Git)