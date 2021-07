Usa: 150 persone uccise in sparatorie nel fine settimana del 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 150 persone hanno perso la vita a causa della violenza armata negli Stati Uniti nel solo fine settimana del 4 luglio. Lo riferisce la stampa Usa secondo cui lo scorso fine settimana, coinciso con le celebrazioni per il Giorno dell'indipendenza, è stato scandito da oltre 400 episodi di violenza armata nel Paese. I dati sono stati compilati dal Gun Violence Archive, e sono solo una sfaccettatura dell'esplosione del crimine violento registrato nelle maggiori città Usa dallo scorso anno, quando sindaci e governatori esponenti del Partito democratico hanno risposto alle proteste contro la discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine definanziando i dipartimenti di polizia e accelerando le scarcerazioni di persone condannate per varie tipologie di crimini, anche violenti. Secondo i dati forniti dalla Confraternita nazionale di Polizia Usa (Fop), dall'inizio del 2021 i crimini violenti sono aumentati negli Usa del 21 per cento annuo, con picchi senza precedenti in città a guida democratica come Atlanta (più 58 per cento), Portland (più 533 per cento) e Filadelfia (più 37 per cento). Le sparatorie sono aumentate del 54 per cento a New York, del 51 per cento a Los Angeles e del 18 per cento a Chicago. (Nys)