Sud-est asiatico: il Covid frena le economie di Thailandia e Malesia

- Gli economisti prevedono un rallentamento delle economie asiatiche a causa della nuova ondata di contagi da coronavirus, che rischia di imprimere una battuta d'arresto alle riprese di Paesi come Malesia e Thailandia. Lo scrive il quotidiano "Nikkei". La Thailandia, in particolare, potrebbe conseguire nel 2021 un tasso di crescita di appena l'1,9 per cento, il più basso tra le economie del Sud-est asiatico, secondo l'ultimo sondaggio del Centro giapponese per la ricerca economica (Jcer) effettuato nel mese di giugno. Il sondaggio trimestrale coinvolte economisti e analisti dell'India e delle cinque maggiori economie dell'Asean: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia. Gli economisti prevedono per quest'anno il ritorno alla crescita di tutte e sei le economie, ma a tassi perlopiù contenuti. La previsione per la Thailandia, ad esempio, è inferiore dello 0,7 per cento a quella formulata nell'ambito dello stesso sondaggio lo scorso marzo. La Malesia, alle prese a sua volta con la terza ondata della pandemia, potrebbe crescere quest'anno del 4,1 per cento: gli economisti consultati dal Jcer hanno rivisto al ribasso la previsione di crescita dell'economia malese dell'1,9 per cento, in risposta al nuovo lockdown proclamato nel Paese lo scorso giugno. (Fim)