Giappone: importazioni automobili tornano ai livelli pre-pandemia

- Il numero di autoveicoli importati dal Giappone è aumentato del 45,2 per cento su base annua nel mese di giugno, a 30.851, tornando quasi a recuperare i livelli pre-pandemia. Lo ha reso noto l'Associazione degli importatori di automobili del Giappone. Il dato rappresenta il 98,8 per cento delle importazioni di auto straniere registrate nel paese a giugno 2019. A guidare la classifica delle auto straniere importate in Giappone figurano marchi di lusso come Mercedes-Benz. Ferrari e Bentley hanno registrato nel Paese il numero di vendite maggiore dal 1988. (Git)