Usa: Covid. pressioni sulla Casa Bianca per un allentamento delle restrizioni ai viaggi

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è oggetto di pressioni crescenti per un allentamento del blocco dei flussi turistici internazionali, varato nel paese per contenere la pandemia di coronavirus. Diversi esperti di salute pubblica e gruppi dell'industria del turismo sollecitano il governo Usa a imitare l'Europa, che ha aperto i confini ai turisti statunitensi, anche alla luce dell'aumento della percentuale di cittadini vaccinati negli Stati Uniti. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato che il governo federale è impegnato a valutare il parere degli esperti per determinare eventuali aperture, ma ha aggiunto che funzionari statunitensi ed europei si stanno già confrontando in materia. Ad oggi gli Stati Uniti sono perlopiù chiusi agli ingressi dall'estero, fatta eccezione per i cittadini Usa che rientrano nel Paese. (Nys)