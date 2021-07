Repubblica Ceca: esplosione in impianto biocarburante, ferite quattro persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono rimaste ferite in un'esplosione in un impianto di biocarburanti nella città di Lovosice, nella regione di Usti nad Labem, nell'area nord occidentale della Repubblica Ceca. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva pubblica ceca, una delle vittime è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale da un elicottero di soccorso. L'onda d'urto ha lanciato per decine di metri cumuli di lamiere che facevano parte della struttura dell'edificio di una delle officine dell'impianto. Questi detriti si sono accumulati lungo un tratto della ferrovia passante nei pressi dello stabilimento, uno sviluppo che ha provocato un'interruzione del transito dei treni. L'esplosione è avvenuta in una fabbrica di proprietà di Preol, il più grande produttore di biocarburanti della Repubblica Ceca. Secondo quanto riferito, sul posto sono al lavoro soccorritori e vigili del fuoco, ma nessuna sostanza tossica sarebbe stata rilasciata nell'aria. (Vap)