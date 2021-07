Corea del Sud-Israele: accordo su accelerazione progetti di ricerca congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Israele hanno concordato ieri, 5 luglio, di accelerare i progetti di ricerca e sviluppo congiunti, per meglio rispondere ai mutamenti dell'ambiente economico globale innescati dalla pandemia di coronavirus. L'accordo è giunto nel corso di un colloquio in videoconferenza tra rappresentanti dei ministri del Commercio, dell'Industria e dell'Energia dei due Paesi. Lo scorso maggio i due Paesi hanno annunciato un aumento a 8 milioni di dollari annui dei contributi alla Fondazione per la ricerca e lo sviluppo industriale Corea-Israele, istituita nel 2001 per promuovere gli scambi bilaterali nel campo tecnologico. La fondazione aumenterà anche il tetto massimo dei contributi ai singoli progetti di ricerca da uno a 1,5 milioni di dollari, e a tre milioni di dollari per i progetti ritenuti di importanza strategica. (Git)