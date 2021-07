Usa: Fauci, 99 per cento dei decessi per Covid a giugno avvenuto tra non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 99 per cento delle persone decedute a causa del Covid-19 nel mese di giugno non era vaccinato contro il coronavirus. E’ quanto evidenziato da Anthony Fauci, principale esperto di malattie infettive del governo statunitense, il quale ha definito tale perdita di vite umane come "evitabile e prevenibile". “Se si guarda al numero di decessi, circa il 99,2 per cento di loro non è vaccinato. Circa lo 0,8 per cento è vaccinato. Nessun vaccino è perfetto. Ma quando si parla di evitabilità del ricovero e della morte, è davvero triste e tragico che la maggior parte di questi (decessi) siano evitabili e prevenibili ", ha dichiarato il direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa all’emittente “Nbc News”. A giugno quasi 10 mila persone sono morte a causa del Covid-19 negli Stati Uniti. Sebbene il paese abbia fatto passi da gigante nella campagna vaccinale, l’amministrazione del presidente Joe Biden non è riuscita a centrare l’obiettivo di immunizzare il 70 per cento dei cittadini adulti entro la data del 4 luglio, giorno dell’indipendenza.(Nys)