Venezuela: governo Maduro respinge informativa Bachelet, "fallace e tendenziosa"

- Il ministero degli Esteri del Venezuela ha respinto l'informativa rilasciata a Ginevra dall’alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, nella quale ha nuovamente denunciato che a Caracas persistono le restrizioni allo spazio civico. Il dicastero di Caracas, guidato da Jorge Arreaza, definisce il rapporto come “fallace e tendenzioso”. "Questa informativa è il risultato di una risoluzione promossa da un ristretto gruppo di governi con gravi situazioni interne di violazione dei diritti umani, che hanno cospirato per soddisfare la politica di 'cambio di regime' promossa dagli Stati Uniti del Nord America contro il Venezuela", afferma il ministro degli Esteri venezuelano. Sulla base di una manciata di presunte denunce di violazione dei diritti umani – prosegue - vengono mosse accuse non verificate contro le istituzioni venezuelana, strumentalizzando falsità costruite per alimentare artificialmente un dossier davanti alla Corte penale internazionale, con l'obiettivo politico di destabilizzare il sistema democratico del Paese”. (segue) (Vec)