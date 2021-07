Uruguay: ministero Salute, oltre metà popolazione ha già ricevuto due dosi del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute dell'Uruguay, Daniel Salinas, ha riferito che più della metà della popolazione ha già ricevuto le due dosi del vaccino. Salinas ha tuttavia sottolineato che nonostante la buona copertura vaccinale è importante non "allentare" le misure di sicurezza sanitaria. Il ministro ha infatti ricordato che l'obiettivo del governo è vaccinare più del 70 per cento della popolazione prima di allentare le misure. "La partita non è vinta", ha scritto in un messaggio sul proprio profilo Twitter. Alla data di domenica 4 luglio, l'Uruguay ha somministrato almeno una dose di vaccino a 2.302.717 persone, ovvero quasi il 65 per cento della popolazione, mentre 1.772.583 cittadini hanno ricevuto anche la seconda iniezione. Nell'ultimo giorno le autorità sanitarie hanno segnalato 547 nuovi casi di contagio da nuovo coronavirus, il dato più basso dal 22 marzo. Da inizio pandemia, l'Uruguay ha contato 372.709 casi. (Abu)