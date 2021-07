Hong Kong: "Wsj", colossi web potrebbero lasciare l'ex colonia per leggi sui dati personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi statunitensi del web potrebbero smettere di offrire i loro servizi agli utenti di Hong Kong, dove le autorità si apprestano a varare nuove norme che andrebbero a considerare le “Big Tech” responsabili della diffusione impropria di dati personali. Lo scrive il “Wall Street Journal”. Facebook, Twitter e Google avrebbero avvertito il governo di Hong Kong in forma riservata della possibilità di interrompere le loro attività nell’ex colonia britannica qualora il nuovo pacchetto legislativo andasse in porto. Una lettera inviata da un gruppo industriale che include i giganti di Internet spiega che le aziende sono preoccupate che le nuove norme possano mettere il loro personale a rischio di indagini penali relative a ciò che gli utenti delle aziende pubblicano online. E’ la pratica definita in inglese “doxing”, ossia la messa online di dati relativi a utenti che vengono così bersagliati da altri soggetti. L'ufficio per gli Affari costituzionali e continentali di Hong Kong a maggio ha proposto alcuni emendamenti alle leggi sulla protezione dei dati, considerati necessari per combattere il “doxing”.(Nys)