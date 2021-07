Brasile: governo proroga pagamento bonus Covid per altri tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato che prorogherà per ulteriori tre mesi il pagamento dei bonus Covid in favore di lavoratori precari, microimprenditori, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus. In questo modo il pagamento degli assegni per l'anno 2021, inizialmente previsto da aprile a luglio, sarà prorogato fino a ottobre. Secondo quanto reso noto dalla Segreteria generale della presidenza della Repubblica, il presidente Jair Bolsonaro ha già firmato un decreto esecutivo. (segue) (Brb)