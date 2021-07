Thailandia: Covid, premier Prayuth in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, si è sottoposto da ieri ad un periodo di isolamento di sette giorni, dopo essere entrato in contatto con una persona che è poi risultata positiva al nuovo coronavirus. Lo ha reso noto il governo thailandese. Il periodo di auto-isolamento del primo ministro si concluderà già domenica 11 luglio, dal momento che al premier è già stato somministrato il vaccino contro la Covid-19 di AstraZeneca. Il portavoce del governo, Anucha Burapachaisri, ha precisato che Prayuth è risultato negativo al virus nelle prime ore di ieri, ma ha comunque deciso di porsi in isolamento nella propria abitazione, da cui continua a condurre i propri impegni ufficiali. "Il primo ministro si sottoporrà ad altri test per rassicurare le persone che l'attività del governo continua ad andare avanti", ha detto il portavoce. La notizia dell'auto-isolamento del premier Prayuth segue quella della positività al coronavirus di un dirigente della camera di commercio thailandese che nei giorni scorsi aveva avvicinato il premier per una fotografia. a Phuket, in occasione della ripertura dell'isola turistica. (Fim)