Roma 2021: Letta, su Raggi giudizio negativo, città non ha progetto per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il giudizio sull’amministrazione Raggi è negativo: Roma non ha un progetto per il futuro”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo a “In onda” su La7. “Sui rifiuti siamo ancora lì, con la Regione che deve intervenire per salvare Roma”, ha aggiunto ricordando che “dopo 5 anni se ancora si attribuisce la colpa a chi c’era prima non ci siamo”. Di Calenda, invece, “io ho stima e credo che dopo il voto ci sarà l’occasione di lavorare ancora insieme perché il suo partito penso possa essere parte della coalizione” nazionale “che io voglio costruire”, ha aggiunto. (Rin)