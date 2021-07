Covid: Mattarella, con pandemia Ue ha dimostrato di saper prendere decisioni storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinnanzi alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus l'Unione europea "ha dimostrato di possedere le capacità di assumere decisioni storiche, quali l'acquisto e la distribuzione centralizzata dei vaccini e l'adozione di un vasto programma di sostegno alla ripresa economica, il Next Generation Eu". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il brindisi effettuato all'Eliseo in occasione della cena di Stato con l'omologo francese Emmanuel Macron. "È stato conseguito un risultato di grande respiro", ha detto Mattarella, sottolineando la "tenacia" e la "determinazione" del presidente Macron nel voler "fare squadra". Francia e Italia "hanno operato in grande sintonia e piena unità di intenti, agendo in coerenza con i principi di solidarietà e mutua assistenza che ci hanno guidato fin dall'inizio dell'emergenza", ha continuato Mattarella. "È anche per questo nostro contributo che la risposta delle Istituzioni e dei Paesi dell'Unione è stata all'altezza degli eventi, nel segno di quella visione del futuro, alta e lungimirante, che rappresenta il lascito più prezioso dei padri fondatori dell'Europa", ha poi aggiunto il presidente. Secondo il capo dello Stato, "tra le indicazioni che dobbiamo trarre dai mesi bui che ci stiamo finalmente lasciando alle spalle, vi è la constatazione del carattere insostituibile della nostra cooperazione e della importanza per l'Europa del rapporto tra Roma e Parigi, una relazione bilaterale forte per dare vigore alla missione dell'Unione Europea", ha concluso.(Frp)