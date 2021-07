Iraq: abbattuto drone bomba diretto contro ambasciata Usa a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone esplosivo diretto contro l’ambasciata statunitense a Baghdad, capitale dell’Iraq, è stato abbattuto dalle Forze armate Usa. Lo riferiscono fonti della sicurezza irachena. Non ci sono notizie di feriti né di vittime. Nelle scorse ore alcuni razzi sono stati lanciati verso una base nella zona occidentale del Paese arabo che ospita truppe Usa. Potrebbe trattarsi in entrambi i casi di episodi legati alle nuove tensioni tra le forze di Washington e i gruppi vicini all’Iran sia in Iraq che in Siria.(Res)