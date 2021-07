Usa: sale a 28 il bilancio delle vittime del crollo del palazzo in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di ricerca e soccorso hanno recuperato un'altra vittima dalle macerie dell'edificio crollato alle porte di Miami, in Florida, portando il bilancio a 28 decessi. Lo ha annunciato il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, in conferenza stampa. Altre 117 persone risultano ancora disperse. Le ricerche sono ricominciate dopo la demolizione controllata di quel che restava dell’edificio. Le famiglie delle ultime persone recuperate sono già state avvertite. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato la scorsa settimana che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è a favore di un’indagine sul crollo dell’edificio. Biden, che si è recato in visita a Surfside sempre la scorsa settimana, ha ricevuto aggiornamenti da funzionari statali e locali, ha parlato privatamente con le famiglie delle vittime e a ringraziato i primi soccorritori.(Nys)