Roma: si accendono le “Luci sul Tempio di Adriano”, Tagliavanti (Cciaa), simbolo di ripartenza (2)

- "Da domani sarà possibile visitarlo gratuitamente per scolaresche, per turisti e per cittadini romani. Questo è un ulteriore contributo per arricchire l’offerta culturale della nostra città e anche la valorizzazione di questi nostri bellissimi palazzi che Roma ha la fortuna di avere. Valore simbolico di questa iniziativa è enorme, in città c’è spirito di ripartenza”, ha concluso Tagliavanti. All’evento era presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi: “In questi giorni la nostra città piano piano sta ripartendo. Non siamo usciti ancora dalla pandemia e dobbiamo continuare con le misure di sicurezza, ma iniziamo a vedere tanti segnali, tante luci che si accendono come quelle di stasera che ci riempiranno di nuovo di stupore. La città che riparte si sente non solo quando iniziamo a camminare nella città e sentiamo qualcuno che parla in lingua diversa, ed è davvero una gioia. Ma lo vediamo con la ripartenza delle attività, stanno tornando i turisti, la cultura è ripartita. Abbiamo ascoltato i giovani artisti in un bellissimo progetto ideato dal Sovrintendente Fuortes del Teatro di Roma nel 2016, progetto in cui i giovani artisti si affacciano allo spettacolo, quindi anche per loro è una ripartenza. Anche quest’anno il teatro dell’Opera ha avuto modo di proporre il cartellone estivo nella splendida cornice del Circo Massimo", ha aggiunto la sindaca. (segue) (Rer)