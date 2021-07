Difesa: Argentina, Senato approva programma di esercitazioni congiunte 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 5 lug - La commissione Difesa del Senato dell'Argentina ha approvato il programma di esercitazioni congiunte che le truppe del paese sudamericano effettueranno nel 2021 e 2022 in territorio straniero. Contestualmente, riferisce il portale "Infobae", è stato autorizzato anche l'ingresso di truppe straniere in territorio argentino nell'ambito di tali esercitazioni. Il programma, presentato dal ministero della Difesa, prevede 11 esercitazioni da svolgersi tra il primo settembre 2021 e il 31 agosto 2022, sette delle quali prevedono la partecipazione della marina e quattro dell'aviazione. Sei delle operazioni sono bilaterali, principalmente con paesi vicini come Cile, Paraguay, Brasile e Perù, a cui si aggiunge un’esercitazione congiunta con il Sudafrica. Il resto sono operazioni multilaterali. La maggior parte delle manovre è inoltre di carattere pacifico, su scenari di catastrofe, aiuti umanitari e tecniche di recupero e salvataggio. A causa della pandemia di Covid-19, nel 2020 si è realizzata una sola esercitazione congiunta in presenza con il Brasile.(Abu)