Messico: Lopez Obrador, incendio sottomarino presso piattaforma Pemex è stato un incidente

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Llopez Obrador, ha assicurato che la perdita sottomarina nei pressi di una piattaforma petrolifera di proprietà della compagnia statale Pemex, causa di un grave incendio nel corso del fine settimana, è stato "un incidente". Il presidente ha dunque escluso "che sia stato qualcosa di intenzionale". "Le prime informazioni che abbiamo indicano una perdita di gas e azoto in un gasdotto, che è esplosa con le piogge, i temporali e le scariche elettriche", ha affermato. "Fortunatamente", ha detto, "non ci sono state perdite di vite umane", ha sottolineato nella sua conferenza stampa quotidiana. L'incendio è avvenuto dopo un'esplosione in un oleodotto sottomarino al largo di Ciudad del Carmen, nello stato di Campeche, a circa 400 metri dalla piattaforma Ku Charly, il più grande giacimento petrolifero del paese (con produzione di 95.000 barili all'anno, pari al 40 per cento dell'intera produzione messicana). (Mec)