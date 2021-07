Roma: trovato con banconote false, arrestato 60enne all'Esquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino del Kosovo di 60 anni, già con precedenti, per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e ricettazione. I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio nell’area di "Piazza Vittorio", hanno notato il 60enne in via Merulana, camminare in direzione di via Leopardi che, alla vista dei carabinieri ha cambiato repentinamente direzione e si è diretto all’interno di un esercizio commerciale. I carabinieri insospettiti dal comportamento dell'uomo, hanno deciso di seguire il 60enne fino alle casse, mentre era in procinto di effettuare un pagamento, il quale, avvedutosi della presenza dei militari, si è velocemente diretto all’uscita dal locale ed ha cercato di disfarsi di un portafoglio. (segue) (Rer)