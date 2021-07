Usa: 150 morti in sparatorie durante fine settimana del 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 150 persone sono state uccise in più di 400 sparatorie avvenute negli Stati Uniti nel fine settimana del 4 luglio, festa dell'indipendenza Usa, mentre le principali città del Paese assistono a un'imponente aumento della violenza urbana. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnn", citando dati del Gun Violence Archive in riferimento alle sparatorie avvenute tra venerdì 2 luglio e domenica 4 luglio. A New York, dove la violenza sta raggiungendo il livello più elevato da anni a questa parte, ci sono state 26 vittime in 21 sparatorie, una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso quando 30 persone sono state colpite in 25 scontri a fuoco nella Grande Mela. Otto persone, tra le altre vittime, sono rimaste uccise vicino a un autolavaggio in Texas. A Chicago, dopo che il sovrintendente di polizia David Brown ha sollevato preoccupazioni prima del "fine settimana più impegnativo dell'anno" per la polizia, 83 persone sono rimaste ferite e 14 uccise in sparatorie dalle 18:00 di venerdì 5 luglio alle 6 del mattino di lunedì 5 luglio. Coinvolta anche una bambina di 5 anni, ferita domenica pomeriggio, e un'altra di 6 anni uccisa nelle scorse ore.(Nys)