Infrastrutture: Etiopia informa Egitto su inizio secondo riempimento diga rinascita

- Mohamed Abdel-Aty, ministro delle Risorse idriche e dell'Irrigazione egiziano, ha ricevuto una lettera dall’omologo etiope in cui si afferma che Addis Abeba ha avviato per il secondo anno il riempimento del bacino idrico della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). E’ quanto si legge in un comunicato del ministero dell'Irrigazione egiziano. "Il ministro delle Risorse idriche e dell'Irrigazione egiziano ha inviato una lettera al ministro etiope per informarlo del categorico rifiuto egiziano di questa misura unilaterale, che costituisce una chiara e grave violazione dell'accordo sulla Dichiarazione dei principi e costituisce una violazione del diritto internazionale e delle leggi e norme che regolano i progetti costruiti sui bacini comuni dei fiumi internazionali, compreso il fiume Nilo, accordi e patti che obbligano l'Etiopia a rispettare i diritti e gli interessi idrici dell'Egitto e a prevenire danni ad esso", si legge nella nota. Il ministero degli Esteri del Cairo ha inoltre informato il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sollecitando un intervento dell’Onu in materia.(Cae)