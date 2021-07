© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore alle Politiche sociali, welfare, beni comuni e ASP della Regione Lazio Alessandra Troncarelli e il Presidente dell’Azienda Pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni presentano il “Centro comunitario T&T” di Ostia, uno spazio dedicato ad attività e servizi per il quartiere realizzato nei locali siti a Ostia in via Costanzo Casana 161-163, confiscati al Clan Fasciani. L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 10)- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla firma del Protocollo di intesa con l’Associazione nazionale Città dell’Olio. Sono presenti alla conferenza stampa l’Assessora regionale ad Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità, Enrica Onorati, il coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Lazio, Alfredo D’Antimi e il Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, Michele Sonnessa. Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tirreno, entrata da Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. L’evento viene trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 12) (segue) (Rer)