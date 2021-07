© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti insieme alla Rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni, al Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tre Luca Pietromarchi e al Pro Rettore di Roma Tor Vergata Vincenzo Tagliaferri, presenteranno alla stampa il progetto del Rome Technopole. Alla conferenza stampa parteciperà anche il Presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti. Roma, Camera di commercio, piazza di Pietra (ore 16.45)- Evento Phygital ad Assisi " Il talento della manifattura. Idee e percorsi per lo sviluppo sostenibile delle PMI". Primo meeting organizzato dai Comitati Piccola Industria di Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria, presso Hotel Cenacolo di Assisi. L' incontro, fortemente voluto dai Presidenti dalla Piccola Industria del Sistema Confindustria delle regioni del centro-Italia, rappresenta un'importante occasione di confronto per l'ecosistema delle piccole e medie imprese italiane, fatto di eccellenze, di conoscenza e di orgoglio imprenditoriale. Durante il meeting ci saranno testimonianze e interventi sul ruolo strategico della manifattura e delle PMI nel futuro del Paese. Intervengono Fausto Bianchi Presidente Piccola Industria Lazio, Carlo Robiglio Presidente Piccola Industria Nazionale, Diego Mingarelli Vicepresidente Piccola Industria Confindustria Gabbrielli Presidente Piccola Industria Toscana, Giuseppe Ranalli Presidente Piccola Industria Abruzzo, Gianni Tardini Presidente Piccola Industria Marche, Alessandro Tomassini Presidente Piccola Industria Umbria, Antonio Alunni Presidente Confindustria Umbria, Padre Enzo Fortunato Direttore sala stampa Sacro Convento di Assisi. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming https://www.onstream.it/iltalentodellamanifattura/ (ore 17) (segue) (Rer)