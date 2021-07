Francia-Italia: Mattarella, con trattato cooperazione nuove possibili opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riflessioni in corso sul testo di un "Trattato per la cooperazione rafforzata" tra Francia e Italia partono "dalla considerazione che l'intreccio di relazioni che naturalmente ci lega presenti ancora opportunità rilevantissime e tali da portare il nostro rapporto bilaterale a un livello di ulteriore e più elevata integrazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il brindisi effettuato all'Eliseo in occasione della cena di Stato con l'omologo francese Emmanuel Macron. "Il nostro è un rapporto che trae fondamento e forza da una relazione intensa a tutti i livelli, da quelli istituzionali alla fittissima trama che unisce e lega indissolubilmente le nostre società civili", ha detto Mattarella. (Frp)