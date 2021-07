Roma: si accendono le “Luci sul Tempio di Adriano”, Tagliavanti (Cciaa), simbolo di ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riaccendono le luci in piazza di Pietra come simbolo della ripartenza. Dodici minuti di luce e di intense emozioni. Stasera la magia del Tempio di Adriano, interrotta a causa del Covid, ricomincia. “Luci sul Tempio di Adriano è un’iniziativa promossa dalla Camera di commercio dal 2018. Tutte le sere a piazza di Pietra, un quarto d’ora dopo il tramonto parte uno spettacolo curato da Paco Lanciano, che racconta la storia di queste 11 splendide colonne. Purtroppo siamo stati costretti a chiuderla a causa della Pandemia - ha spiegato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma -. Oggi riaccendiamo le luci, quindi vuol dire che oggi è una festa della ripartenza, una ripartenza per i cittadini, per le imprese ma anche per la città. Sentiamo molta energia in questo quindi vogliamo, anche come Camera di Commercio, assecondare questa voglia di ripresa. Una ripresa che ci riconsegni una città migliore di quella che abbiamo lasciato e anche noi abbiamo fatto un piccolo sforzo per creare nuove iniziative. In particolare dentro il Tempio sarà possibile vedere dei filmati che raccontano la storia di Roma partendo proprio dalle nostre 11 colonne", ha aggiunto. (segue) (Rer)