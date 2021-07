Roma: si accendono le “Luci sul Tempio di Adriano”, Tagliavanti (Cciaa), simbolo di ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via via la città si riaccende e insieme al Tempio di Adriano i turisti possono ammirare non solo gli stupendi monumenti che conosciamo tutti, ma da quest’anno sono visitabili anche mausoleo di Augusto, oggi sono partire le visite sui camminamenti delle mura Aureliane. Attraverso le luci possiamo guardare con un occhio diverso ciò che ci circonda. Credo che la pandemia ci deve lasciare qualcosa e ci deve lasciare la capacità di guardare oltre, di reinventarci, di trovare nuove strade al di là dei nostri limiti. La nostra consapevolezza è che siamo capaci di rialzarci - ha aggiunto Raggi -. Lo abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando come stasera, che siamo qui in condizioni di sicurezza insieme al pubblico”. Paco Lanciano, curatore della video proiezione, ha concluso spiegando “sono contento di poter dare contributo a questo momento simbolico perché si riaccendono le luci. Cominciamo a dare un senso a questo futuro che era molto nascosto. La difficoltà è stata cercare di fare in modo che si potesse raccontare senza le parole. Ci abbiamo provato”. (Rer)