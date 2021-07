Venezuela: governo Maduro respinge informativa Bachelet, "fallace e tendenziosa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bachelet ha denunciato “la stigmatizzazione, la criminalizzazione e le minacce contro le voci dissidenti, soprattutto nei confronti della società civile, della stampa e dell’opposizione”. L’alta commissaria ha dichiarato che dal giugno 2020 al maggio 2021 il suo ufficio ha documentato 97 episodi di violazioni nei confronti di difensori dei diritti umani, "molti accusati di reati per legittime forme di partecipazione civica”. “Sono segnali della riduzione dello spazio civico e dell’accresciuta polarizzazione”, ha detto, citando come “esempio preoccupante” l’arresto di tre membri dell’Ong Fundaredes appena tre giorni fa. L'ex presidente cilena ha quindi chiesto l'accesso urgente agli avvocati difensori pur non esprimendosi a favore del loro rilascio. Bachelet ha inoltre dichiarato che la nomina del nuovo Consiglio elettorale in Venezuela prepara le elezioni regionali e ha sostenuto di appoggiare le iniziative per un dialogo tra governo e opposizione con il fine di aumentare la fiducia tra le parti. (Vec)