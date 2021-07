El Salvador: governo chiede pene più severe per chi viola legge sulle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di El Salvador ha proposto all'Assemblea legislativa una serie di riforme del Codice Penale con l'obiettivo di aumentare le pene per i reati legati alla violazione della legge sulle armi. La proposta elaborata dal ministero della Giustizia e della Pubblica sicurezza, propone di aumentare a 15 anni le pene previste per chi commette i reati di possesso o porto di una o più armi da guerra. Attualmente il codice penale prevede una pena detentiva da 4 a 10 anni. Il progetto fissa a 20 anni la pene previste per chi commette i reati di fabbricazione e traffico illegale di armi da fuoco. Attualmente la pena va dai 4 agli 8 anni di reclusione. Lo scorso 27 maggio, il ministero della Giustizia ha annunciato al Comitato per la sicurezza dell'Assemblea legislativa che avrebbe presentato una riforma di otto articoli del codice penale relativamente alle sanzioni riguarda la violazione della legge sulle armi da fuoco.(Mec)