Cile: tasso di povertà al 10,8 per cento, primo aumento dopo 20 anni

- La povertà in Cile è aumentata del 2,2 per cento negli ultimi tre anni portando l'indice a un 10,8 per cento complessivo. Lo afferma lo studio socioeconomico biennale "Casen" relativo al 2020 realizzato dal ministero dello Sviluppo sociale. Si tratta della prima volta che si registra un incremento del livello di povertà dopo oltre venti anni di costante discesa. Secondo il documento presentato oggi dal governo risulta in aumento di due punti percentuali anche la povertà estrema, passata dal 2,3 al 4,3 per cento. In termini nominali si tratta di 2.112.185 persone al di sotto della soglia di povertà. Il livello di incremento della povertà, segnala il documento, dà conto principalmente dell'impatto della pandemia Covid-19 a livello socio economico risulta ad ogni modo, impatto che risulta ad ogni modo inferiore a quanto stimato ad esempio dal Fondo monetario internazionale, che prevedeva un aumento dell'indice fino al 12 per cento. Secondo il governo a evitare una maggior incidenza della crisi sono state le misure di assistenza economica adottate nel contesto della pandemia. La regione con maggior tasso di povertà è risultata essere la Araucania, con un 17,4 per cento. (segue) (Abu)