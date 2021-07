Etiopia: elezioni parlamentari, Partito della prosperità verso la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito della prosperità (Pp), al governo in Etiopia, si avvia verso una netta affermazione alle elezioni parlamentari che si sono tenute lo scorso 21 giugno. Secondo i risultati ancora non definitivi annunciati oggi alla stampa dalla portavoce del Consiglio elettorale nazionale etiope (Nebe), Solyana Shimeles, il partito del premier Abiy Ahmed ha vinto quasi in tutte le circoscrizioni del Paese, ottenendo la maggioranza dei voti in 49 dei 53 collegi elettorali nelle regioni di Oromia, Sidama, Amhara e negli Stati regionali meridionali. Sono necessari 274 seggi per ottenere la maggioranza assoluta nel parlamento etiope. Il voto, più volte rinviato, non ha avuto luogo in più di 100 delle 547 circoscrizioni del Paese a causa di problemi legati alla sicurezza e ad ostacoli logistici di vario genere: è il caso, ad esempio, della regione del Tigrè, devastata da una sanguinosa guerra civile scoppiata nel novembre scorso, o della regione dei Somali e di quella di Harar, dove le elezioni dovrebbero svolgersi il prossimo 6 settembre. Il voto è stato boicottato da diversi partiti dell'opposizione oromo, mentre il leader dell'opposizione Berhanu Nega ha affermato che il suo partito Ezema (Cittadini etiopi per la giustizia sociale) ha presentato 207 denunce dopo che funzionari e milizie locali nella regione di Amhara e nella Regione delle nazioni, delle nazionalità e dei popoli del sud hanno bloccato gli osservatori del partito.(Res)