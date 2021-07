Egitto: premier Madbouly, produzione vaccini è una questione di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Egitto la produzione di vaccini contro il Covid-19 a livello locale è “una questione di sicurezza nazionale”. Lo ha dichiarato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly durante una conferenza stampa organizzata al termine di una visita presso il complesso statale per la produzione dei vaccini Vacsera nella Città del 6 ottobre (governatorato di Giza), dove ha preso il via la produzione del vaccino cinese Sinovac, insieme alla ministra della Salute, Hala Zayed, e all’ambasciatore cinese, Liao Liquiang. Il nuovo complesso può produrre contemporaneamente quasi 3 milioni di dosi di diversi vaccini. Madbouly ha rivelato che il governo sta lavorando per finalizzare una serie di accordi con istituzioni internazionali in diversi paesi per produrre otto diversi vaccini contro il Covid-19, inclusi quelli per i neonati. Nel suo intervento, il primo ministro ha anche affermato che il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha dato le sue direttive per produrre i vaccini localmente a causa del ritardo nella consegna da parte di alcune delle società che l'Egitto ha contatto per ottenere i vaccini a causa della grande domanda a livello globale. A maggio, l’Egitto ha ricevuto la sua prima spedizione di materie prime per la produzione del Sinovac – pari a 1.400 litri di siero - sufficienti per produrre 2 milioni di dosi presso lo stabilimento Vacsera. L’accordo tra l’Egitto e la Cina prevede entro la fine del 2021 una produzione di 40 milioni di dosi negli stabilimenti egiziani. La produzione locale del vaccino Sinovac, approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Autorità egiziana per il farmaco (Eda) rientra nell'obiettivo dell'Egitto di diventare un hub di produzione di vaccini per l'Africa. Il governo è anche in trattative per produrre localmente il vaccino AstraZeneca, sempre negli stabilimenti Vacsera. L'Egitto ha iniziato la sua campagna di vaccinazione a gennaio. Finora sono circa 2,5 milioni gli egiziani a cui è stato somministrato il vaccino su una popolazione di oltre 100 milioni, in particolare con i vaccini cinesi Sinopharm e AstraZeneca.(Cae)